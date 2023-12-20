Унаслідок російського обстрілу знищено склад Херсонської облорганізації Червоного Хреста України

Унаслідок нічного обстрілу з боку збройних сил Росії знищено склад із гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Червоного Хреста України.

"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Пряме влучання та пожежа, що виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на складі", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці в середу.

Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації ТЧХУ не постраждали. Робота з ліквідації наслідків триває.