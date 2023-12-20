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11:36 20.12.2023

Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

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Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина виступає за вдосконалення й повернення конкурсної процедури на державній службі.

"У травні 2022-го парламент підтримав законопроєкт, який дозволяв призначати людей на посади без конкурсу. Це було болюче питання після зупинки конкурсів під час пандемії. Проте з огляду на безпекову ситуацію рішення було підтримано. Наразі розуміємо, що треба рухатися далі. Комунікуємо тези щодо повернення до конкурсної процедури і про необхідність її удосконалення. Тепер маємо починати все з початку", - наводить слова Алюшиної пресслужба НАДС.

Вона також зазначила, що напрацьована 2021 року концепція удосконалення конкурсної процедури не відповідає реаліям.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року голова НАДС Алюшина заявила, що є всі технічні й організаційні можливості відновити конкурси в усіх державних органах.

У вересні 2023 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив про необхідність повернути конкурси на державну службу, але розпочати з конкурсів на категорію "А".

Теги: #конкурс #надс #алюшина

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