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10:44 20.12.2023

УВКБ ООН виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції

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УВКБ ООН виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток", повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Між Мінреінтеграції та Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) було підписано угоду щодо реалізації програми "Прихисток". Згідно з цим документом УВКБ ООН виділить близько $10 млн для надання грошової підтримки власникам житла, які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що внутрішні переселенці зможуть скористатися тимчасовим безоплатним житлом за цією програмою і в 2024 році.

Згідно з повідомленням Мінреінтеграції, у рамках програми "Прихисток" житлом скористалися 3,7 млн внутрішніх переселенців, а власникам домогосподарств, які прихистили ВПО, вже виплачено компенсації на загальну суму 2,6 млрд грн.

Теги: #оон #біженці #фіндопомога #мінреінтеграції

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