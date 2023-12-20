УВКБ ООН виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток" - Мінреінтеграції

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділить $10 млн на компенсації за програмою "Прихисток", повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Між Мінреінтеграції та Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) було підписано угоду щодо реалізації програми "Прихисток". Згідно з цим документом УВКБ ООН виділить близько $10 млн для надання грошової підтримки власникам житла, які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що внутрішні переселенці зможуть скористатися тимчасовим безоплатним житлом за цією програмою і в 2024 році.

Згідно з повідомленням Мінреінтеграції, у рамках програми "Прихисток" житлом скористалися 3,7 млн внутрішніх переселенців, а власникам домогосподарств, які прихистили ВПО, вже виплачено компенсації на загальну суму 2,6 млрд грн.