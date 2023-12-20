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10:31 20.12.2023

До наглядової та експертної рад музею Голодомору-геноциду увійдуть представники діаспори й нащадки жертв Голодомору - Мінкультури

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До наглядової та експертної рад музею Голодомору-геноциду увійдуть представники діаспори й нащадки жертв Голодомору - Мінкультури

Національний музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради, куди ввійдуть представники діаспори та нащадки жертв Голодомору, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

"Уряд схвалив ініційовані МКІП зміни до закону "Про музеї та музейну справу". Нововведення стосуються впровадження сучасних форм організації діяльності в роботі Національного музею Голодомору-геноциду. Відтепер у музеї з'являться наглядова та експертна ради", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що до цих консультативно-дорадчих органів увійдуть представники фахових і наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців і нащадки жертв Голодомору.

"Добудова та відкриття для відвідувачів усього комплексу Музею Голодомору в Україні стане не тільки символом незламності українського народу, а й потужним інструментом донесення світу правди про страшні злочини росії. Це буде сучасна музейна установа, яка використовуватиме доступні та цікаві для відвідувачів форми роботи", - розповіли у відомстві.

Згідно з повідомленням, зміни до законодавства є практичним упровадженням рекомендацій канадських партнерів щодо посилення інституційної спроможності музею та модернізації процесів у музейній сфері.

Також зазначено, що уряд Канади допомагатиме фінансово в реалізації проєкту будівництва другої черги музею.

Теги: #голодомор #мінкультури

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