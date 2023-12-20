Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

Понад половина українців - 55% - хоче якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це відбуватиметься з порушенням законів, свідчать результати опитування "Як треба карати корупціонерів", проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому думки, що потрібно карати за законом, навіть якщо це займе більше часу, дотримуються 42% українців. Решта 3% не визначилися зі своєю думкою.

Згідно з результатами опитування, що менше респонденти довіряють судам, то частіше вимагають карати корупціонерів якнайшвидше навіть із порушенням закону: серед тих, хто довіряє судам, так вважає 41%, а серед тих, хто не довіряє, - уже 63%. Така тенденція спостерігається і з довірою до поліції.

При цьому протилежна тенденція в разі довіри до президента: більше наполягають на якнайшвидшому покаранні з порушенням законів ті, хто довіряє президенту (58%), ніж ті, хто не довіряє (46%).

У всіх макрорегіонах України, крім східного, переважає прагнення до якнайшвидшого покарання корупціонерів, на сході думки розділилися порівну.

"Корупція залишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві... Більшість українців вимагає покарання корупціонерів навіть із порушенням законів, і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів. Насправді це тривожна тенденція, оскільки входить у суперечність із розвитком сучасної європейської правової держави... Громадськість очікує реальних вироків та реальної відповідальності. Тому улюблений метод затягування часу і поховання справ може врятувати чийогось друга-корупціонера, але може справити нищівний ефект на підтримку влади в недалекому майбутньому", - зазначає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.