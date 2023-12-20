Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 16 танків, 23 бронемашини, 16 артсистем, 2 реактивні установки залпового вогню, 17 безпілотників, 1 крилату ракету, 32 одиниці авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 349190 (+890) осіб, танків - 5814 (+16) од, бойових броньованих машин - 10794 (+23) од, артилерійських систем - 8206 (+16) од, РСЗВ - 928 (+2) од, засоби ППО - 611 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6316 (+17), крилаті ракети - 1612 (+1), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10871 (+29) од, спеціальна техніка - 1203 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.