США уклали угоду про розміщення своїх військ на території Данії

Данія досягла угоди зі США в галузі оборони, яка дасть змогу американським солдатам і військовій техніці базуватися на данській землі, заявила у вівторок прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, передає Reuters.

"Це означає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на данській землі", - розповіла Фредеріксен.

За її словами, переговори про угоду Данія і США почали в лютому минулого року. Документ буде підписано наприкінці цього тижня і набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.

Як зазначає Reuters, про укладення 10-річної угоди було оголошено після того, як цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.