Штат Колорадо виключив Трампа з президентських перегонів у 2024 році

У вівторок, 19 грудня, Верховний суд Колорадо в США виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчих бюлетенів штату на 2024 рік, рішення призупинено до розгляду апеляції, повідомляє CNN.

"Суд постановив 4 голосами проти 3, що Трамп не є підходящим кандидатом у президенти через "заборону заколотів", передбачену 14-ю поправкою... 14-та поправка, ратифікована після громадянської війни, свідчить, що посадовим особам, які присягають підтримувати Конституцію, заборонено обіймати майбутні посади, якщо вони "беруть участь у повстанні", - йдеться в повідомленні.

Суд залишив чинним рішення судді першої інстанції про те, що Трамп брав участь у повстанні 6 січня 2021 року, коли його прихильники захопили Капітолій. Однак, рішення буде відкладено до розгляду апеляції до 4 січня.

"Вердикт Верховного суду штату може бути застосований тільки до Колорадо, але напевно вплине на президентську кампанію 2024 року", - підкреслює CNN.