Події

01:08 20.12.2023

Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

1 хв читати
Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

У ніч на 20 грудня Київ пережив п'яту за цей місяць повітряну атаку ворога, ударні БпЛА заходили на столицю з південного напрямку, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"П'ята повітряна атака на Київ у грудні. І друга поспіль - дронами. БпЛА, за попередньою інформацією, типу "Shahed", заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одещину, Кіровоградщину та Черкащину", - йдеться в Телеграм-каналі КМВА.

За словами Попка, силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва (остаточно тип і кількість - у звітах Повітряних Сил).

За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв і руйнувань.

Теги: #атака #україна #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:35 20.12.2023
У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

00:39 20.12.2023
На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

23:40 19.12.2023
У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

22:59 19.12.2023
Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

22:40 19.12.2023
Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

22:21 19.12.2023
Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

21:42 19.12.2023
Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

19:03 19.12.2023
Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

15:31 19.12.2023
ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

ЄБРР збільшить капітал на EUR4 млрд для підтримки України

13:05 19.12.2023
Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром передали під Авдіївку 100 FPV-дронів

Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром передали під Авдіївку 100 FPV-дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

ОСТАННЄ

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА