Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

У ніч на 20 грудня Київ пережив п'яту за цей місяць повітряну атаку ворога, ударні БпЛА заходили на столицю з південного напрямку, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"П'ята повітряна атака на Київ у грудні. І друга поспіль - дронами. БпЛА, за попередньою інформацією, типу "Shahed", заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одещину, Кіровоградщину та Черкащину", - йдеться в Телеграм-каналі КМВА.

За словами Попка, силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва (остаточно тип і кількість - у звітах Повітряних Сил).

За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв і руйнувань.