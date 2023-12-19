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20:08 19.12.2023

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ

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