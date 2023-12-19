ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ
Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами
Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра
Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років
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