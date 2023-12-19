Суд у Великій Британії визнав рішення суду в Гаазі щодо компенсації Групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму

НАК "Нафтогаз України" і ще п'ять компаній Групи "Нафтогаз" отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування групі збитків, включно з процентами, у розмірі $5 млрд, завданих незаконним захопленням Росією її активів в АР Крим у 2014 році, а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності.

Як зазначається в релізі групи на сайті у вівторок, наказ винесено судом 5 грудня 2023 року.

"Група "Нафтогаз" стала на крок ближче до відновлення справедливості. Британський суд визнав нещодавнє арбітражне рішення про компенсацію "Нафтогазу" збитків у $5 млрд за захоплені Росією активи групи в Криму. Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", - наведено в релізі слова голова Групи "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

У ньому наголошується, що звернення до суду Англії та Уельсу є частиною глобальної стратегії групи щодо стягнення зазначеної компенсації.

"Нафтогаз" також працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях.

Там також додали, що Росія має постати перед Окружним судом США округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення їй повістки через дипломатичні канали.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватися до повної виплати компенсації за рішенням суду, уточнили в "Нафтогазі".

В Англії та Уельсі Групу "Нафтогаз" pro bono представляють Наомі Брієркліфф та Кеті Прітчард із Squire Patton Boggs, Адвокат Короля Стівен Мідвінтер, Едвард Хо та Емілія Ґонін із Brick Court та Девід Бейкер із Essex Court Chambers за підтримки Covington & Burling, які виступають провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль "Нафтогазу" щодо примусового виконання рішення.

У компанії також зазначили, що з усіх арбітражних рішень за позовами українських інвесторів щодо незаконного захоплення Росією їхніх активів у Криму сума компенсації за позовом, рішення за яким ухвалено на користь "Нафтогазу", є найбільшою.

Як повідомлялося, Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року зобов'язав РФ сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд за шкоду, заподіяну захопленням активів компаній Групи "Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році.

Ще у жовтні 2016 року "Нафтогаз" і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти РФ щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а у вересні 2017 року було подано заяву до трибуналу при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність РФ у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, зокрема статті про заборону експропріації.

У червні того самого року "Нафтогаз" подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні РФ подала зустрічну заяву.

У лютому 2020 року "Нафтогаз" у заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму майже $5 млрд плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищувало $10 млрд.

Арбітражний трибунал у Гаазі 21 лютого 2022 року розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу України" за втрачену можливість використання своїх активів у Криму.