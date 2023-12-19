Сполучені Штати Америки (США) виділять Україні $150 млн на підтримку цифрової трансформації, яку нададуть протягом п'яти років через однойменний проєкт, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк на Diia Summit у вівторок у Києві.

"Ми виділяємо інвестиції в $150 млн на п'ять років для підтримки цифрової трансформації, яка розширює наші зусилля з економічного відродження, прозорого відновлення та належного управління під час війни та після її завершення", - зазначила Брінк.

Вона додала, що "Дія" та електронна система публічних закупівель Prozorro забезпечили Україні прозорість і сприяли економії коштів.

За словами посла, ці сервіси були розроблені за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).