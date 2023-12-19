Події

16:32 19.12.2023

Нафтотрейдерам з Херсона, які заправляли ворожі танки, повідомлено про підозру

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Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру керівникам Херсонської компанії-нафтотрейдера: фігуранти під час окупації співпрацювали з ФСБ РФ і заправляли російські танки, інформують в СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки і Національної поліції підозру отримали керівники Херсонської компанії-нафтотрейдера, які допомагають рф встановлювати окупаційний режим на тимчасово захопленій частині півдня України", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, директор і бухгалтер компанії співпрацювали з ФСБ ще на початку повномасштабного вторгнення. "Під дахом" російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників. Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що зловмисники використовували для цього власну автозаправну станцію на території обласного центру.

За наявними даними, у такий спосіб фігуранти поставили загарбникам понад 300 тонн пального на понад 20 млн у гривневому еквіваленті.

Згідно з повідомленням, також колаборанти перереєстрували власну компанію за російським законодавством і відкрили рублеві рахунки в одному з московських банків. Крім того, фігуранти чинили тиск на працівників підприємства, змушуючи їх отримувати російські паспорти, а в разі відмови - погрожували звільненням і зверненням до каральних органів РФ.

"Під час звільнення Херсона обоє зловмисників втекли разом з російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону", - інформують в СБУ.

Під час обшуку на підприємстві фігурантів виявлено комп'ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочини фігурантів.

На підставі зібраних доказів керівникам компанії-нафтотрейдера заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти та притягнути до відповідальності за злочини проти України.

 

Теги: #сбу #херсон #нафтотрейдери

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