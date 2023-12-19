Події

15:14 19.12.2023

Польські протестувальники домовилися про в'їзд порожніх вантажівок до Польщі на ПП "Ягодин" в окремій "єЧерзі"

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Польські протестувальники домовилися про в'їзд порожніх вантажівок до Польщі на ПП "Ягодин" в окремій "єЧерзі"

Польські протестувальники домовилися про додаткову можливість в'їзду порожніх вантажівок з України до Польщі через окрему "єЧергу" на найбільшому пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер на своїй сторінці в Х у вівторок.

За його словами, такі рішення демонструють прогрес, але все ще далекі від вирішення "проблеми".

"Незважаючи на те, що також відкрито додатковий пункт пропуску в Долгобичуві (без "єЧерги"), виїзд з України все ще триває шість днів", - написав Меклер, проілюструвавши пост скриншотом з "єЧерги".

Згідно з даними в системі, старт руху цієї черги порожніх вантажівок заплановано на полудень 20 грудня. У черзі зареєстровано 178 машин, на пропуск кожної відводиться 40 хвилин.

Водночас у звичайній "єЧерзі" на цьому ПП, блокаду якого з польського боку відновили напередодні, час очікування наразі становить 15-16 днів із позначкою "черга затримується".

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали блокаду ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" 6 листопада, а 22 листопада до протесту долучилася організація Oszukana Wieś ("Ошукане село"), яка заблокувала ПП "Шегині-Медика". Поза блокадою залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Голова гміни Дорогуська розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення, що дозволило протестувальникам відновити блокаду 18 грудня.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року. Однак на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого, а нова блокада ПП "Дорогуськ-Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсована до березня включно. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку минулого тижня нового уряду під проводом Дональда Туска, однак, окрім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу скоротився на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано саме на ПП "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже вп'ятеро, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.

Теги: #блокада #польща #кордон

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