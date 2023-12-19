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13:36 19.12.2023

Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

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Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

Застосунок "Дія" став невід'ємною частиною нашого життя, суспільним інструментом, а не просто набором певних цифрових державних послуг у смартфоні або на порталі, сказав у вівторок, виступаючи на відкритті "Дія-Саміту" в Києві президент України Володимир Зеленський.

"Дія" - це інструмент, що допомагає людині. Є один великий плюс - це користь для людей", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "Дія" - це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів", 20 млн користувачів. "Цифровий сервіс - це політичний розвиток усіх державних систем у світі. Під час цієї війни цифрові сервіси довели не просто свою надійність, а те, що державне обслуговування може залишитися людиноцентричним", - сказав він.

"Кожен із понад 130 онлайн-сервісів у "Дії" означає, що прибрано понад 130 можливостей брати хабарі. І цей позитивний ефект перетворюється на мільярди, які українці зберегли для себе", - сказав президент.

Він нагадав, що "Дія" забезпечує "чіткий, комфортний і чесний формат подання заявок на компенсацію зруйнованого майна". "Уже цього року майже мільярд гривень буде виплачено сім'ям на відновлення пошкодженого війною майна. Звісно, це поки що тільки початок. Але це робочий старт системи", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу авто у "Дії". "Можна буде купити або продати авто через смартфон й отримати новий техпаспорт і номери. І сьогодні уряд представить це в деталях", - сказав також він.

Президент додав, що цього тижня також через "Дію" має запрацювати обмін житлових сертифікатів на житло.

Теги: #зеленський #дія

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