Умєров на зустрічі з помічником держсекретаря США: Україна готова інвестувати у спільні оборонні підприємства

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із помічником державного секретаря США Джеймсом О'Браєном, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє пресслужба Міноборони.

Умєров на зустрічі наголосив, що Україна готова співінвестувати в спільні оборонні підприємства і безпосередньо закуповувати зброю і техніку в американських компаній. Також сторони обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Міністр оборони подякував за величезну і регулярну допомогу, яку США надає Україні, та поінформував О'Браєна про запуск "Державного оператора тилу" як ключової частини нової архітектури закупівель.

"Проведення фінансового аудиту під керівництвом заступника міністра Юрія Джигира є ще одним пріоритетом", - зазначили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що з метою локалізації оборонного виробництва в Україні було проведено два міжнародні форуми за участю десятків іноземних компаній - у Києві та Вашингтоні. У фокусі уваги оборонного відомства є розвиток військових інновацій, зокрема виробництво і закупівля дронів різних модифікацій.