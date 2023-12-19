Заступник голови Нацполіції Тишлек подав рапорт про відставку

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про відставку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Національної поліції України.

"Так, він подав рапорт на звільнення", - поінформували у пресслужбі.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що у дружини Тишлека є російський паспорт, також сім'я нібито користується нерухомістю, яка має стосунок до РФ.

Тишлек ініціював розслідування ДБР щодо себе з цього приводу, заявивши, що журналісти спотворили факти.