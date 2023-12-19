ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 15 танків, 19 бронемашин, 15 артсистем, 9 БПЛА, 22 одиниці авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 348300 (+1140) осіб, танків - 5798 (+15) од, бойових броньованих машин - 10771 (+19) од, артилерійських систем - 8190 (+15) од, РСЗВ - 926 (+0) од, засоби ППО - 611 (+1) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9), крилаті ракети - 1611 (+1), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20) од, спеціальна техніка - 1200 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.