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03:37 19.12.2023

Apple призупинить продаж смарт-годинників у США

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Apple призупинить продаж смарт-годинників у США

Компанія Apple припиняє продаж свого смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у США через патентну суперечку з приводу технології, що забезпечує контроль рівня кисню в крові, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено після постанови Комісії з міжнародної торгівлі США, яка має намір заборонити Apple імпортувати свій годинник Apple Watch, оскільки вони порушують патентні права компанії Masimo. Заборона на продаж може набути чинності вже 26 грудня. Акції Apple упали на 1,4% після цієї новини.

Поки що рішення знаходиться на розгляді президента Джо Байдена до 25 грудня, але Apple заявила, що вже робить кроки для його виконання.

У компанії заявили, що призупинять продаж годинника на веб-сайті, починаючи з 21 грудня, і в роздрібних точках продажів Apple після 24 грудня. Інші моделі, що не містять датчика кисню в крові, зніматися з продажу не будуть.

На думку експертів, важливо, чи зможе Apple встановлювати датчик рівня кисню у крові на свої майбутні пристрої. Генеральний директор Masimo Джо Кіані заявив, що його відкрито для переговорів про угоду з Apple.

За даними Counterpoint Research, Apple належить близько чверті світового ринку розумного годинника, і ця частка має тенденцію зростання в четвертому кварталі 2023 року.

Раніше Masimo звинуватила Apple в тому, що вона найняла своїх співробітників, вкрала технологію пульсоксиметрії і впровадила її в популярний смарт-годинник Apple Watch.

Теги: #продажа #сша #apple #годинники

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