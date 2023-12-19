У Бучі завершено будівництво фабрики-кухні за меценатства Говарда Баффета

У Бучі Київської області завершилося будівництво першої в Україні фабрики-кухні, яка готуватиме їжу одразу для 30 навколишніх шкіл та садів трьох громад, другу таку планують збудувати у Лозовій на Харківщині, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Сьогодні важливий день для нашої реформи шкільного харчування. Завершено будівництво фабрики-кухні у Бучі – першої свого роду в Україні", - написала Зеленська у фейсбуці.

Вона повідомила, що у понеділок, 18 грудня, спільно з меценатом проекту філантропом, фермером, бізнесменом та засновником благодійного фонду "The Howard G. Buffett" Говардом Баффетом здійснила візит до Бучі.

"Рада бути тут з меценатом Говардом Баффетом, завдяки якому став можливим цей проект", - зазначила вона.

За її словами, цей проект, зокрема, про спільні дії. "Про підтримку, яка не має кордонів та територіальних кордонів. Про робочі місця і так необхідне деокуповані території економічне пожвавлення", - пояснила перша леді України.

"Є великі плани. Сподіваюся, ця кухня відкриє мережу подібних фабрик, які годують дітей по всій країні", - переконана вона.

У свою чергу, у прес-службі Київської обласної військової адміністрації повідомили, що модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених та затверджених у рамках реформи шкільного харчування найновіших технологічних моделей організації харчування дітей.

"Смачну, здорову та корисну їжу почнуть доставляти до шкіл Бучанської громади вже у січні наступного року. Згодом гарячим харчуванням будуть охоплені навчальні заклади ще двох громад – Немишаївської та Бородянської", – розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Фабрику-кухню збудували протягом 8 місяців. Щодня тут зможуть виготовляти до 10 тис. порцій. Готові страви охолоджуватимуть при температурі 3°С, машинами у спеціальних боксах доставлятимуть до шкіл та садів, а там розігріватимуть на спеціальному обладнанні.

"Як усе працює – подивилися на практиці. Їжа смачна та різноманітна. Впевнений, що діти із задоволенням будуть їсти такі страви. Вдячний The Howard G. Buffett Foundation, яка також протягом року фінансуватиме витрати на виготовлення гарячого харчування для дітей цих трьох громад ", – повідомив Кравченко.

Повідомляється, що другу фабрику-кухню збудують у Лозовій Харківській області. Вона годуватиме щодня близько 14 тис. учнів та дошкільнят у п'яти громадах Лозівського району.

"Реформа шкільного харчування продовжується. Для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант: десь буде фабрика-кухня, як тут, десь уже працюють опорні кухні – це інша модель, коли один шкільний заклад, де вже оновлено обладнання, готує для багатьох інших”, – розповіла Зеленська.