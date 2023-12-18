Події

23:58 18.12.2023

Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

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Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня

 Увечері у понеділок російська армія запустила ударні безпілотники з півдня України, повідомляють Повітряні сили.

"Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" з Херсона у північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Крім того, військові повідомляють про рух ударних БпЛА на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей у напрямку Кривого Рогу та у районі Бериславського району Херсонської області у напрямку Миколаївської області. 

Теги: #рф #україна #бпла #південь

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