Окупанти запустили ударні БПЛА з півдня
Увечері у понеділок російська армія запустила ударні безпілотники з півдня України, повідомляють Повітряні сили.
"Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" з Херсона у північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Крім того, військові повідомляють про рух ударних БпЛА на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей у напрямку Кривого Рогу та у районі Бериславського району Херсонської області у напрямку Миколаївської області.