У Середземномор'я увійшов третій за тиждень ракетний есмінець ВМС США

Американський ракетний есмінець USS The Sullivans, пройшовши протоку Гібралтар, увійшов у Середземне море, повідомив 6-й оперативний флот США.

Зазначається, що він буде "проводити операції в зоні відповідальності флоту".

Це вже третій американський есмінець, який заходить у Середземне море з минулого понеділка.

Як повідомляв 6-й оперативний флот, 11 грудня в Середземне море прибув ракетний есмінець USS Laboon, який потім прослідував у Червоне море. Слідом за ним 14 грудня в Середземне моря увійшов есмінець USS Delbert D. Black.

Наразі у Східному Середземномор'ї на патрулюванні перебуває американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. До складу групи входять ракетний крейсер USS Normandy, есмінці USS McFaul, USS Thomas Hudner, а також есмінець протиракетної оборони USS Bulkeley.