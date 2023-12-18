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20:09 18.12.2023

Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

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Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

Колишній полковник російської армії, який служив також у ПВК "Вагнер", Ігор Саліков прибув до Нідерландів, щоб дати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні Міжнародному кримінальному суду.

Письмові свідчення Салікова та відеоінтерв'ю є у розпорядженні програми нідерландського телебачення EenVandaag.

Саліков, якому 60 років, повідомив про себе, що служив близько 25 років у російській армії, дослужившись до звання полковника, а потім - у групі Вагнера в Сирії, Африці та в Україні.

За інформацією ЗМІ, Саліков у понеділок приземлився в Схіпголі, а потім з'явився в Королівську військову поліцію в аеропорту. "Невідомо, де він перебуває наразі. Він хоче з'явитися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб дати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні. Поки неясно, як МКС відреагує на його заяву", - пише видання.

Водночас програма EenVandaag розмовляла із колишнім солдатом через Скайп і має у своєму розпорядженні письмову заяву, яку він написав до МКС. "У листі до МКС ексофіцер пише, що накази зазвичай надходили безпосередньо з Міноборони в Москві, а іноді навіть із канцелярії президента Володимира Путіна. У незаконних операціях також часто беруть участь розвідувальні служби, такі як військова розвідка (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ), спадкоємиця КДБ", - переказують зміст листа у статті.

Саліков повідомив виданню, що брав участь у діях Росії в Україні, як під час війни у східних Донецькій і Луганській областях у 2014 році, так і після російського вторгнення в лютому 2022 року. Ексофіцер говорить, що російські збройні сили брехнею переконали вторгнутися в Україну 2014 року: "Ми вважали, що в Україні відбувається націоналістичне відродження з фашистським ухилом. Могили наших дідів будуть розмальовані свастиками". За його словами, російською більше не можна буде говорити, а росіян навіть вбиватимуть. "Але після двох років перебування там я зрозумів, що все це неправда", - йдеться в опублікованому матеріалі.

EenVandaag пише, що "Саліков каже, що він також бачив у Донецьку так звані "операції під чужим прапором", під час яких "мирним громадянам погрожували і вбивали". Він описує встановлення наземних мін у житлових районах, унаслідок чого загинуло багато людей, зокрема дітей. Усе це було зроблено для того, щоб зірвати ситуацію в Донецьку і обвинуватити українську армію в насильстві проти російської громади на сході країни, пояснює він. "Одночасно, наприклад, сепаратисти провели обстріл міста Донецька", - наголошується в статті.

Також Саліков сказав виданню, що він також був присутній на Донбасі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. "Я був свідком звірств проти мирного населення", - заявляє він. Колишній солдат говорить, що над військовополоненими також знущалися і страчували. Ба більше, за його словами, Саліков був свідком викрадення дітей: "Я бачив, як люди зі спецслужб вивозили велику кількість дітей без батьків через кордон у Білорусь". За його словами, у ній брали участь "цілі колони співробітників ФСБ на легкових машинах і невеликих мікроавтобусах", - пише ЗМІ.

EenVandaag також зазначає, що Саліков розповів, що тепер він хоче звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, тому що він "втратив віру в справу Росії". "Ексофіцер говорить, що минулого року він відмовився виконати наказ про страту низки цивільних осіб. За його словами, йому загрожував військовий трибунал, але в підсумку йому вдалося втекти з Росії", - пише видання.

 

 

 

Теги: #мкс #нідерланди #вагнерівець

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