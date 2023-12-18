Події

07:13 18.12.2023

Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

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Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

Уночі силами протиповітряної оборони знищено 5 із 5 ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в понеділок уранці.

"У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п'ятьма ударними БПЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - сказано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Наголошується, що в результаті бойової роботи збито всі "Шахеди".

Повітряні цілі збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

 

 

 

Теги: #бпла #ппо

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