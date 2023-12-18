18 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 663 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 663 RUSSIAN AGRESSION

18 грудня відзначають Міжнародний день мігрантів, День арабської мови в ООН.

У Молдові - День поліції, у США - День штату Нью-Джерсі.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Севастіяна, пам'ять святителя Модеста.

Міжнародний день мігранта

18 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей.

Через десять років, 4 грудня 2000 року, Генасамблея ООН заснувала Міжнародний день мігранта і постановила відзначати його щорічно 18 грудня. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що останніми роками кількість мігрантів у всьому світі значно зросла.

У резолюції також запропоновано всім державам-членам ООН, урядовим і неурядовим організаціям відзначати Міжнародний день мігранта на основі діяльності з розповсюдження інформації про права людини та основні свободи мігрантів, обміну досвідом та розроблення заходів щодо забезпечення їхнього захисту.

Ще цього дня:

1917 - У Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;

1920 - Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" - один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів;

1940 - У Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" - кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР);

1941 - Американський Конгрес запровадив цензуру всієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса;

1958 - Американці провели перший сеанс передання голосу через супутник;

1972 - Президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів;

1991 - Незалежність України визнала Вірменія;

1998 - Уперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінські під час сексуального скандалу;

2007 - Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ і НУ-НС;

2008 - Спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар;

2016 - Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Церковне свято

Святий мученик Севастіян народився в Нарбоні (Галлія), а освіту здобув у Медіолані. За імператорів-співправителів Діоклетіана та Максиміана (284 - 305) обіймав посаду начальника придворної варти.

Святий Севастіян користувався авторитетом і любов'ю у воїнів і придворних, бо був людиною хороброю, сповненою мудрості, правдивою у словах, справедливою у суді, розсудливою у порадах, вірною на службі й у всіх завданнях.

Будучи сам таємним християнином, святий багато допомагав братам по вірі.

Зазнав мученицької смерті. Його допитував особисто імператор Діоклетіан і, переконавшись у незворушності святого мученика, наказав відвести його за місто, прив'язати до дерева і розстріляти з луків. Дружина чиновника Кастула, Ірина, прийшла вночі, щоб поховати святого Севастіяна, але знайшла його живим і принесла у свій дім. Святий Севастіян згодом вилікувався від ран. Християни вмовляли його покинути Рим, але він відмовився. Підійшовши до язичницького храму, святий побачив імператорів, які йшли туди, і публічно звинуватив їх у безчесті. Діоклетіан наказав відвести святого мученика на іподром і стратити. Святого Севастіяна вбили, а тіло його кинули в рів зі сміттям. Святий мученик уві сні з'явився християнці Лукині і повелів їй взяти тіло і поховати в катакомбах. Благочестива християнка з честю поховала тіло святого.

День святителя Модеста

Цього дня також відзначається пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом в Єрусалимі в 7 столітті. За переказами, Модест народився в Малій Азії в християнській родині. Уже в юнацькі роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого в Палестині. Коли на Сирію і Палестину напали перські війська, які зруйнували християнські храми і полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту доручили керувати всією Єрусалимською церквою.

Модест за допомогою олександрійського патріарха Івана Милостивого відновив зруйновані християнські святині, поховав останки вбитих ченців. Коли через 14 років патріарх Захарія повернувся, Модест передав йому назад свої тимчасові повноваження. Однак після смерті патріарха він знову зайняв його пост.

Іменини: Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Віра, Зоя.