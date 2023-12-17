СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення "технічного пристрою" в одному з місць дислокації головкома Залужного

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, повідомляє СБУ в телеграмі у неділю ввечері.

"Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Зазначаємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи", - йдеться в повідомленні.

Так само СБУ інформує, що, за попередніми даними, "виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Цей технічний пристрій буде передано на експертизу".

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів щодо розслідування цього правопорушення.