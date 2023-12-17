Польські перевізники мають намір розпочати нову акцію протесту дорогою в Дорогуськ

Польські перевізники планують розпочати нову акцію протесту на під'їзній дорозі до українсько-польського кордону в Дорогуську, повідомляють на сайті радіостанції RMF у неділю.

Як наголошується в повідомленні, зараз черга на пункті пропуску розтягнулася на 70 км, у ній стоїть понад 2000 українських вантажівок за пропускної спроможності переходу близько 650 вантажівок на добу, тож у черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту.

Як повідомив журналісту RMF один із організаторів протесту Павел Озигала, акція протесту може тривати до 8 березня.

Видання пише, що українські водії незадоволені цією ситуацією і пропонують випустити їх із Польщі, а потім не впускати. При цьому повідомляється, що польські водії перебувають в ідентичній ситуації по інший бік кордону, крім того, їх виключають із системи електронної черги. Усунення цієї електронної черги - одна з вимог польських перевізників.

У повідомленні наголошується, що протест польських перевізників перед переходом у Дорогуську, який триває від 6 листопада, був дозволений минулого понеділка мером комуни Войцехом Саввою. При цьому перевізники подали ще одну заявку на нове засідання з 18 грудня до 8 березня. Окружний суд Любліна скасував рішення мера.

Своєю чергою, черга на перехід з українського боку в Гребенному становить 30 км і налічує близько 500 фур. Час очікування на реєстрацію становить 100 годин з польського боку і 125 з українського.

Перевізники вимагають, зокрема, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на транспортування товарів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для української армії; призупинення дії ліцензій компаній, створених після початку війни в Україні, та їхньої перевірки. Також є пропозиція ліквідувати електронну чергу на українській стороні.

Як повідомлялося, голова гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення.

Протест польських перевізників із блокадою ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" розпочався 6 листопада, а 22 листопада блокада поширилась на ПП "Шегині - Медика", тоді як незаблокованими лишились лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку цього тижня нового уряду під проводом Дональда Туска, однак крім Дорогуська цього більше ніде не сталося.

У неділю речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що понад дві тисячі фур простоюють у черзі на трьох напрямках українсько-польського кордону через тривалу блокаду, водночас, на розблокованому 11 грудня напрямку "Ягодин-Дорогуськ" відмічають інтенсивний рух вантажного транспорту, через який за добу пройшло приблизно 1,5 тис. транспортних засобів в обох напрямках.

"Заблокованими залишаються три напрямки: "Рава-Руська - Гребенне", "Краковець - Корчова", "Шегині - Медика"... Станом на ранок сьогодні, на цих трьох напрямках, у чергах у бік України на території Польщі перебуває близько 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Шегині - Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23 листопада, коли почалося блокування "Шегині", - інформував речник.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з-поміж чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано якраз на "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже в 5 разів, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.