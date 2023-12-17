Зустріч прем'єрів країн Балтії та Польщі скасували через COVID у глави уряду Естонії

Запланована на неділю та понеділок зустріч прем'єр-міністрів країн Балтії та Польщі скасовується через захворювання глави естонського уряду Каї Каллас коронавірусом, повідомила прес-служба Кабінету міністрів Естонії.

Планувалося, що в Таллінні в неділю ввечері Каллас, а також прем'єри Латвії, Литви та Польщі Евіка Силіня, Інгріда Шимоніте та Дональд Туск обговорять питання безпеки та регіонального співробітництва. Зустріч передбачалося продовжити в понеділок та розглянути питання транспорту та енергетики.

Поїздка до Таллінна була б першим закордонним візитом після засідання Ради Європи для нового прем'єр-міністра Польщі Туска.

Оскільки головування Естонії у Балтійській раді міністрів закінчується цього року, глави урядів країн Балтії наступного разу зустрінуться у Вільнюсі.