Події

20:19 11.12.2023

Уряд Польщі очолить Дональд Туск

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Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Сейм Польщі обрав Дональда Туска прем'єр-міністром Польщі.

Кандидатуру Туска підтримали 248 депутатів, 201 проголосував проти.

"Вітаю Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі. Вірю, що сьогодні Україна i Польща творять нову сторінку в історії двосторонніх відносин, а також усієї об’єднаної Європи. Для мене буде честю та приємністю співпрацювати з прем’єр-міністром та урядом Польщі заради спільного європейського майбутнього наших країн і народів. Разом ми переможемо! Разом ми сильніші!" - написав у соцмережі Х прем'єр-України Денис Шмигаль.

 

Теги: #польща #обрання #премєр_міністр

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