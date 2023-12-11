Уряд Польщі очолить Дональд Туск

Сейм Польщі обрав Дональда Туска прем'єр-міністром Польщі.

Кандидатуру Туска підтримали 248 депутатів, 201 проголосував проти.

"Вітаю Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі. Вірю, що сьогодні Україна i Польща творять нову сторінку в історії двосторонніх відносин, а також усієї об’єднаної Європи. Для мене буде честю та приємністю співпрацювати з прем’єр-міністром та урядом Польщі заради спільного європейського майбутнього наших країн і народів. Разом ми переможемо! Разом ми сильніші!" - написав у соцмережі Х прем'єр-України Денис Шмигаль.