Усі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні підходів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що всі три Балтійські країни (Естонія, Литва і Латвія) твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні легальних міжнародних підходів.

"Це наші друзі, і вони підтримують таку ініціативу. Питання в легальності міжнародних підходів викликає певні дискусії серед усіх партнерів. Але, без сумніву, всі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів для потреб відбудови та підтримки України", - сказав Шмигаль у спільному з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте інтерв'ю в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Прем'єр також зазначив, що механізм конфіскації або використання як застави є предметом дискусії серед усіх міжнародних партнерів, але в більшості немає сумнівів, що необхідно рухатися шляхом конфіскації.