Інтерфакс-Україна
Події
20:19 01.08.2025

Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем

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Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем
Фото: https://www.president.gov.ua/

Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Радославом Сікорським під час візиту до Польщі.

"Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Україна активно працює щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом. В наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі. Дуже важливо звернути на це увагу", - сказав глава МЗС України.

Окремо він зазначив, що російський терор проти Києва вчора "був ляпасом Путіна усім мирним зусиллям, ляпасом американській стороні".

"Він імітує дипломатичний процес, щоб уникнути санкцій", - підкреслив Сибіга.

Він закликав підвищувати ціну агресії Росії, наголосивши, що Санкції повинні бути нищівними, повинні руйнувати російську економіку.

"Вітаємо зусилля польської сторони щодо обмеження переміщень російських дипломатів, які зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших країнах", - зазначив глава МЗС.

Сибіга вказав три ключові пункти тиску аби примусити Росію до миру: санкційний тиск, ізоляція, повне використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Також він знову закликав використовувати "не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови".

"Наша безпека неподільна з безпекою Європейського Союзу. Україна вже зараз є контриб'ютером безпеки", - підкреслив Сибіга.

Як повідомлялося, 1 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Республіку Польща на запрошення свого польського колеги, віцепрем’єр-міністра — міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

 

Теги: #флот #рф #балтика

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