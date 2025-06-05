Інтерфакс-Україна
Події
21:05 05.06.2025

Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

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Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

Міністри оборони НАТО під час зустрічі в Брюсселі підписали декларацію про безпеку Балтійського моря, повідомила в четвер прес-служба Міноборони Литви.

"Підписано спільну декларацію про безпеку Балтійського моря, в якій підтверджено прихильність сторін зміцненню безпеки Балтійського моря", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, згідно з документом, це буде забезпечуватися "за допомогою тіснішого співробітництва НАТО і ЄС, скоординованого обміну інформацією та стримування ворожої діяльності в регіоні".

"З наближенням саміту НАТО в Гаазі розроблятимуться дії НАТО в галузі безпеки Балтійського моря та обговорюватимуться заходи щодо захисту критичної підводної інфраструктури", - додали у відомстві.

Теги: #нато #декларація #балтика

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