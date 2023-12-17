Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення - ГУР

Держава-агресор РФ, під чиїм тимчасовим окупаційним контролем перебуває Запорізька АЕС, посилює тиск на українських громадян, які працюють на станції, щоб примусити їх отримати російські паспорти і підписати контракти з "росатомом", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно з вимогами окупантів, кілька сотень українських працівників ЗАЕС мають бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

"З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково, без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки. Серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з "росатомом" і паспортів держави-агресора, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру одне до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграми", - повідомляє ГУР.

Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію - замість двох місяців москва наказує їм працювати по пів року і довше, оскільки на Росії важко знайти охочих кваліфікованих спеціалістів, зазначає ГУР.