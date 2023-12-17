Війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Сумської та Чернігівської областей

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 6 обстрілів (29 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

За даними командування, у Семенівській громаді Чернігівської області під вогнем окупантів опинилося с. Залізний Міст - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

У Шосткинському районі Сумської області під ударом були населені пункти: Соснівка - 16 приходів, імовірно ствольна артилерія; Зноб-Трубчевське - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Чуйківка - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Нововасилівка - 3 приходи, імовірно міномет 120 мм, а також Біла Береза - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.