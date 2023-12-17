Події

09:02 17.12.2023

На Донеччині через обстріли за добу вбито одного місцевого жителя, троє дістали поранення

1 хв читати

У Донецькій області через обстріли за минулу добу в с. Іллінівка вбито одного місцевого жителя, ще троє людей дістали поранення, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у неділю вранці.

"За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донецької області - в Іллінівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Загалом, за даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 1791 людина, поранено - 4380.

Загальну кількість жертв по області від початку повномасштабної війни вказано без урахування Маріуполя і Волновахи.

Теги: #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 17.12.2023
Війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Сумської та Чернігівської областей

Війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Сумської та Чернігівської областей

08:52 17.12.2023
Війська РФ за минулу добу випустили 577 снарядів по Херсону та області

Війська РФ за минулу добу випустили 577 снарядів по Херсону та області

08:45 17.12.2023
Окупанти за добу завдали понад 170 ударів по Запорізькій області, госпіталізовано двох місцевих жителів

Окупанти за добу завдали понад 170 ударів по Запорізькій області, госпіталізовано двох місцевих жителів

00:42 17.12.2023
Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

19:21 16.12.2023
Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

13:25 16.12.2023
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

12:15 16.12.2023
Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

08:57 16.12.2023
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

08:35 16.12.2023
Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

08:33 16.12.2023
У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

ОСТАННЄ

На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

На Харківщині через негоду без світла залишаються майже чотири тис. споживачів

У Чорному та Азовському морях чергують два бойові кораблі РФ, носії "Калібрів" відсутні

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Авіація Сил оборони за добу атакувала понад двадцять районів розташування сил РФ

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 30 атак, загалом на фронті було 89 бойових зіткнень

Війська РФ за добу здійснили чотири ракетні та 72 авіаційні удари, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

Унаслідок корабельної аварії біля берегів Лівії потонули понад 60 мігрантів, зокрема діти

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА