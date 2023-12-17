На Донеччині через обстріли за добу вбито одного місцевого жителя, троє дістали поранення

У Донецькій області через обстріли за минулу добу в с. Іллінівка вбито одного місцевого жителя, ще троє людей дістали поранення, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у неділю вранці.

"За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донецької області - в Іллінівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Загалом, за даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 1791 людина, поранено - 4380.

Загальну кількість жертв по області від початку повномасштабної війни вказано без урахування Маріуполя і Волновахи.