ЗСУ намагаються просунутися на лівобережжі Херсонської області, в районі с. Кринки йдуть важкі бої - ISW

ЗСУ 16 грудня продовжили наземні операції на лівобережжі Херсонської області, зокрема намагалися просунутися в бік лісових масивів біля с.Кринки (30 км на північний схід від міста Херсон і ISW). Кринки (30 км на північний схід від міста Херсон і 2 км від річки Дніпро), у цьому районі тривають важкі бої, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ продовжують операції на лівому березі Дніпра на тлі повідомлень про складні умови в цьому районі. В огляді йдеться, що українські сили створили кілька плацдармів на східному березі в рамках операції, метою якої є витіснення російських військ із зони артилерійського ураження західнобережної Херсонської області.

Придушення далекобійної російської артилерії усуне постійну загрозу населеним пунктам на західному березі та дасть змогу повернутися багатьом українцям, які втекли від російської окупації західного берега Херсонської області, вважають аналітики ISW.

Крім того, йдеться в огляді, зменшення вогню російської артилерії на західному березі також дасть змогу ЗСУ вільніше діяти вздовж наземних ліній зв'язку, розгорнути важливіші системи контрбатарейної та протиповітряної оборони в районі Дніпра, і безпечніше розпочати операції через Дніпро.

"Плацдарм покликаний забезпечити безпеку сил, що переправляються, для продовження операцій, а відведення російської артилерії далі від Дніпра створить безпечнішу позицію для проведення майбутніх операцій за бажанням українського командування", - йдеться в огляді.