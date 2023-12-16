Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Один із постраждалих від підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради на Закарпатті помер у лікарні від отриманих поранень, повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, "у потерпілого була ампутована нога та інші тяжкі ушкодження органів".

Зазначається, що внаслідок загибелі потерпілого, підозру депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, перекваліфікують на ч.3 статті 238 про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.