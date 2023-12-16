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16:31 16.12.2023

Додому вдалося повернути трьох українських дітей

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В Україну вдалося повернути двох дітей з тимчасово окупованих територій, а також одну дитину, яка перебувала на території РФ, повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Продовжуємо виконувати завдання Президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди та Омбудсмена України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Глава ОП повідомив, що двох дітей 2008-го і 2012-го років народження вдалося вивезти з ТОТ, і вони вже возз'єдналися з матір'ю. Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що діти (брат і сестра) перебували в окупованій частині Херсонської області.

Омбудсмен також зазначив, що третя дитина перебувала в РФ, мати її забрала на території Грузії.

"Третій хлопчик 2011-го року народження вже теж поруч зі своєю мамою. За сприяння Офісу Омбудсмана мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу", - написав Лубінець у телеграм-каналі.

 

Теги: #діти #окупація

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