Кількість перетинів кордону України з наближенням свят цього тижня зросла на 9,2% - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України цього тижня, з 9 до 15 грудня, зросла на 9,2% порівняно з попереднім тижнем - до 453 тис., а пропущених транспортних засобів - на 9,3%, до 118 тис., тоді як до цього шість тижнів поспіль потік через кордон скорочувався.

За даними Держприкордонслужби, потоки людей на в'їзд/виїзд в Україну п'ятий тиждень поспіль залишаються приблизно рівними: перетинання на виїзд зросли з 206 тис. на попередньому тижні до 229 тис. на цьому, тоді як на в'їзд - з 209 тис. до 224 тис.

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами, яка впала в перший тиждень грудня після набуття чинності новим порядком їхнього митного оформлення до 515, цього тижня зросла до 708, що поки що менше за 860-900 у другій половині листопада і 760-805 у першій.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також зафіксувала приблизно рівні потоки на в'їзд/виїзд при збільшенні загального пасажиропотоку на 11,1% - до 283,8 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, зросла зі 127,5 тис. осіб до 141,0 тис. осіб, тоді як тих, хто виїжджав у протилежному напрямку, - зі 128,0 тис. осіб до 142,8 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 8 грудня 2023 року до Польщі з України прибуло 17,72 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 15,92 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 44 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 12 грудня оцінювали в 5,929 млн, а загалом у світі - у 6,333 млн, що на 24 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.