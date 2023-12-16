Події

14:18 16.12.2023

У Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець"

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У Києві демонтували ще один пам'ятник радянської епохи, повідомив Департамент територіального контролю у Facebook.

"Сьогодні бригада фахівців Комунального підприємства "Київблагоустрій" за допомогою техніки здійснили демонтаж конструкції пам'ятника героїчному екіпажу бронепоїзда "Таращанець", 1974, що розташований в сквері між вул. К. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці", - зазначається в повідомленні.

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

"Нагадаємо, що нещодавно Уряд прийняв рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників деяких російських і радянських діячів, що дозволило запустити процеси їх демонтажу", - зазначили в Департаменті.

 

Теги: #памятник #київ #київблагоустрій

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