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12:45 16.12.2023

РФ продовжує готуватися до довгострокової війни та окупації нових територій - ISW

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РФ продовжує готуватися до довгострокової війни та окупації нових територій - ISW

Оприлюднені німецьким виданням BILD повідомлення про плани РФ окупувати низку українських територій за межами незаконно анексованих областей протягом 2024-2026 років відповідають низці інших наявних даних, повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW не може незалежно підтвердити достовірність повідомлень BILD, але повідомлювані Росією плани війни в Україні до 2026 року відповідають російським приготуванням до тривалої війни", - зазначено у звіті за 15 грудня.

Як зазначається в тексті звіту, російське військове командування проводить довгострокову реструктуризацію і розширення зусиль для формування стратегічних резервів, а Росія поступово мобілізує свою оборонно-промислову базу для ведення тривалої війни.

"Середньострокові та довгострокові плани з окупації території за межами чотирьох (незаконно) анексованих територій, про які повідомляє Росія, також правдоподібні, з огляду на те, що російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції для розширення своїх позицій у Харківській області. За нещодавніми оцінками ISW, раптове припинення західної допомоги рано чи пізно призведе до краху спроможності України стримувати російські збройні сили, і зрештою російські війська можуть дійти до західного кордону України за такого сценарію", - зазначають аналітики.

За даними BILD, оприлюдненими 14 грудня, Росія планує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з Харковом, якщо це можливо, у 2025 і 2026 роках.

 

Теги: #війна #isw

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