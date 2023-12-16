Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 20 населених пунктів Богодухівського, Харківського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 23-ї години внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо - БПЛА "Шахед") сталося загоряння приватного будинку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.