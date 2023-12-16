ППО знищила два ворожі "шахеди" в Синельниківському районі Дніпропетровської області

Українська ППО в ніч на суботу знищила два ворожі "шахеди" в Синельниківському районі Дніпропетровської області, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники знищили над Синельниківським районом 2 шахеди. Ніхто не постраждав", - ідеться в його телеграм-каналі.

Зазначається, що уламки БПЛА впали на будівлю приватного підприємства. Там загорівся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали.

В інших районах області ніч минула спокійно.