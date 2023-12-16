16 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 661 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 661 RUSSIAN AGRESSION

16 грудня відзначають День світової тиші та День підкорення вершин.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Агея.

День світової тиші

Цього дня потрібно намагатися поменше говорити, молитися і замислитися про сенс свого життя.

День підкорення вершин

Це свято всіх, хто прагне до нових вершин особистісного і кар'єрного зростання, не опускає руки на шляху до мети. А ще ця дата - привід зібратися з силами і думками тим, хто постійно відкладає щось на завтра.

Спочатку назва Дня не була метафоричною - тобто дата була ініційована саме любителями екстремального відпочинку, які відзначали цього дня нові підкорені висоти. Але пізніше День набув більш широкого значення і проник у повсякденне життя як синонім досягнення мети.

Ще цього дня:

1497 - Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан;

1637 - Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;

1773 - "Бостонське чаювання" (жителі Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність;

1899 - В Італії засновано футбольний клуб "Мілан", один із найбільш титулованих клубів за всю історію світового футболу;

1913 - На студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", у якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем;

1946 - Крістіан Діор відкрив у Парижі модний дім;

1970 - Ухвалено Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.);

1991 - Туреччина визнала незалежність України;

2014 - Росія розірвала двосторонню угоду зі США від 1991 р. щодо співпраці у сфері контролю за ядерними відходами, згідно з якою Америка допомагала Росії у гарантуванні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їхньому викраденню і потраплянню на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.

Церковне свято

Святий пророк Агей був одним із останніх старозавітних пророків. Він жив за 500 років до Різдва Христового. До народження Агея вавилоняни захопили Єрусалим - місто розграбували, а його головну святиню - Храм Соломона - зруйнували. Жителів Ізраїлю взяли в полон і викрали в рабство. Звільнилися вони лише після того, як Вавилон упав під натиском Персії - тоді перський цар Кір відпустив ізраїльтян додому.

Імовірно, Агей народився в полоні і вже звідти повернувся до Юдеї. Тоді ж почали відроджувати Єрусалимський храм, проте в якийсь момент його будівництво було перервано і заборонено перською владою. 520 року промови Агея та іншого пророка Захарії зміцнили рішучість царя Зоровавеля і надихнули народ продовжувати відбудовувати храм. Агей говорив, що Другий храм буде більшим за перший: у ньому Бог явить Своє благовоління світу. Будівництво храму завершилося 516 року.

Пророцтва Агея увійшли в одну з дванадцяти книг малих пророків Старого Завіту.

Іменини: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.