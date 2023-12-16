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01:59 16.12.2023

Україну обрали віце-головою комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

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Україна вперше обрана на посаду віце-голови комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Україна вперше стала віце-головою комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Це ще одна перемога української культурної дипломатії. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам із ЮНЕСКО за ще одне рішення на користь захисту української спадщини, яка є частиною світової культури. Такі події поєднують нації", – сказав в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Як зазначається, обрання відбулося на 18-му засіданні комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Зокрема, комітету представили доповідь Секретаріату ЮНЕСКО щодо дій та допомоги, наданої Україні. Ця доповідь включала інформацію про супутниковий моніторинг стану культурної спадщини України, проведений місіями ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російською агресією.

Також розглядалася технічна допомога ЮНЕСКО органам влади України у забезпеченні заходів надзвичайного характеру для захисту культурної спадщини та допомога у здійсненні інвентаризації об'єктів культурної спадщини, включених до Список ЮНЕСКО під посиленим захистом.

За результатами розгляду доповіді було ухвалено рішення комітету ЮНЕСКО щодо захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. 

Теги: #юнеско #україна #обрання #віцеголова

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