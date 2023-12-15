СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

Служба безпеки України встановлює очевидців, свідків, а також мотиви людини, яка підірвала бойові гранати в приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"Слідчі Служби безпеки розпочали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Попередньо, дії чоловіка, який вчинив підрив, кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - поінформували в пресслужбі.

На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури.

"Вживають невідкладних заходів щодо з'ясування всіх обставин злочину. Зокрема, встановлюють очевидців і свідків події, а також мотиви підривника", - зазначили в українській спецслужбі.

Водночас у СБУ нагадали, що Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.