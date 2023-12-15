Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львова вшанував пам'ять захисників України, які загинули в російсько-українській війні.

"Разом із главою держави пам'ять полеглих воїнів ушанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, начальник Львівської ОДА Максим Козицький. Президент і керівництво Офісу глави держави поклали квіти до могил героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища. Це солдати й сержанти, які загинули в боях із російськими окупантами навесні 2022 року та на початку 2023-го," - повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, учасники церемонії вшанували пам'ять львів'янина Максима Василькевича, який три роки виконував бойові завдання в зоні проведення АТО на сході України, а після повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону та боровся з ворогом у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка; уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила; майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, молодшого сержанта 24 ОМБр Дмитра Сидорука.

Зеленський також поспілкувався з матір'ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у визволенні Херсона, а потім воював на бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року.

Личаківське військове кладовище - територія військових поховань у Львові. З квітня 2022 року в його центральній частині ховають загиблих у російсько-українській війні.