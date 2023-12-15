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14:21 15.12.2023

Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

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Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році, проте вони можуть бути скориговані за підсумками 2024 року, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Є цитата голови розвідки Кирила Буданова, і вона полягає в тому, що наразі у Кремлі немає планів на продовження (війни - ІФ-У) у 2025 році. Можливо, у 2024 році за підсумками вони можуть бути скориговані. У Кремлі бачать цифри й аналізують ситуацію, може, у 2024-му, а може, у 2025-му економічна ситуація, тиск і результати санкціонованої політики набагато збільшаться, і низку деструктивних процесів у російській економіці вже запущено..., тому для них це не бажаний сценарій", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Представник розвідки також підтвердив, що одним із завдань ворога є послаблення підтримки Києва з боку Заходу.

"Так, один із важливих моментів проведення психологічно-інформаційних операцій і використання ситуації на лінії фронту в цих цілях з боку агресора - це послаблення проукраїнської коаліції, підтримки України у світі", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що спроби ворога донести наративи про нібито безперспективність української боротьби проти агресора не працюють: міжнародна коаліція стійка і підтримка України триває.

Теги: #кремль #війна #плани #гур_мо

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