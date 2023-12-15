Реальні тюремні строки отримали двоє бойовиків, які зізналися у "фосфорних атаках" РФ на Україну, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальні строки ув'язнення отримали ще двоє ворожих спільників, які вступили в окупаційні угруповання РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю зазначається, що українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом.

"У ході досудового розслідування затримані надали свідчення про воєнні злочини рашистів на сході України. Серед них – використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна на Луганщині та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, з огляду на співпрацю зі слідством суд призначив одному зловмиснику 10 років в'язниці, інший проведе за ґратами 15 років.

Як уточнюють у СБУ, один із бойовиків - житель Луганської області - воював проти України ще з 2014 року. Тоді він приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги.

Після початку повномасштабного вторгнення в РФ він вступив до 85 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Перебуваючи в лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, зокрема для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Інший бойовик - житель Луганщини, в лютому 2022 року він "мобілізувався" до 6 мотострілецького "козачого" полку 2 армійського корпусу країни-агресора, пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Згодом зловмисника "відрядили" на бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській, Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.