Події

13:15 15.12.2023

Митрополита єпархії УПЦ (МП) у Черкаській області судитимуть за заклики до розпалювання ворожнечі

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Прокуратура направила до суду справу за обвинуваченням керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) у Черкаській області в розпалюванні ворожнечі, інформують у Київській обласній прокуратурі.

"Прокурори Фастівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України)", - ідеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в середу.

Під час розслідування встановлено, що, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи в ютубі.

"У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, у висловлюваннях священнослужителя містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Фастівського райуправління поліції в Київській області за оперативного супроводу Управління СБ України в Черкаській області.

В облпрокуратурі уточнюють, що стосовно цього священнослужителя в іншому кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт за фактами вчинення аналогічного правопорушення, а також виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

 

Теги: #прокуратура #упц_мп

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